Tırla otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tırla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen kaza sonucu tırla otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

25.07.2024 22:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tırla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van- Erciş kara yolu üzerindeki Oto Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 NR 922 plakalı Toyota marka otomobille 12 AAG 325 plakalı tır çarpıştı. Kaza ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Erciş, Tuşba, Van, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tırla otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:35 AK Partili Hamza Dağ’dan Özgür Özel’e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti AK Partili Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti
19:56 Sahte başkan yardımcısına inandı Minik Serçe’yi çocuklar üzerinden yüzbinlerce lira dolandırdılar Sahte başkan yardımcısına inandı! Minik Serçe'yi çocuklar üzerinden yüzbinlerce lira dolandırdılar
19:53 Sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinin görüşmeleri öncesi TBMM’ye ziyaretçi yasağı Sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinin görüşmeleri öncesi TBMM'ye ziyaretçi yasağı
19:37 Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş
18:45 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken “Suriye“ detayı 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken "Suriye" detayı
21:05 Yok artık, daha neler Icardi, kendisinden boşanma kararı alan Wanda Nara’nın üstsüz fotoğrafını paylaştı Yok artık, daha neler! Icardi, kendisinden boşanma kararı alan Wanda Nara'nın üstsüz fotoğrafını paylaştı
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 23:07:51. #1.12#
SON DAKİKA: Tırla otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement