Tırnakçılık Yapan Genç Kızlar Yakalandı - Son Dakika
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Tırnakçılık Yapan Genç Kızlar Yakalandı

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Kayseri'de tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan 2 genç kızın toplam 62 suç kaydı olduğu tespit edildi.

12.03.2025 11:58
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Tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan genç kızlar suç makinesi çıktı

KAYSERİ - Kayseri'de tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan 2 genç kız yakalanırken, şüphelilerin toplamda 62 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

Talas ilçesinde bulunan bir iş yerinde tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapılması üzerine Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler, hırsızlık olayını G.K.ve D.K.'nıngerçekleştirdiğini belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede G.K. ve D.K.'nın ayrı ayrı 31 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tırnakçılık Yapan Genç Kızlar Yakalandı - Son Dakika

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