TMMOB\'den Anadolu Basınına Büyük Darbe!

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Yıllardır emekçi dostu sloganı ile Türkiye'de her türlü toplumsal ve siyasal olaylardan geri kalmayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Anadolu basınına adeta bir darbe indirerek, daha önce gazetelerde yayınlanan resmi ilan ve duyuruların birliğin internet sitesinde yayınlatılması kararı aldı. Karar Resmi Gazete'nin 15 Ağustos 2024 tarihli sayısında yayınlandı.Bu karara göre, daha önce oda merkezlerinin bulunduğu yerlerde çıkan gazetelerde yapılan ilanları, 'Birliğin ilan yeri ve Birliğin kurumsal sitesinde yayınlatılması' kararı alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması'na dair Yönetmelik başlığı ile çıkan kurum duyurusunun Birinci maddesinde şu ifadelere yer verildi; "MADDE 1- 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Oda merkezlerinin bulunduğu yerde bir gazetede", (e) bendinde yer alan "Oda merkezlerinin bulunduğu yerlerde birer gazetede" ve aynı bentte yer alan "Oda Merkezi bulunan yerlerde birer gazeteyle" ibareleri "Birliğin ilan yeri ile Birlik kurumsal internet sitesinde" şeklinde değiştirilmiştir."

Bu değişiklikle, Türkiye genelinde faaliyet gösteren TMMOB şubeleri, kongre ilanlarını bundan böyle kendi kurumsal internet siteleri üzerinden yayınlayabilecek. 195 Sayılı Kanun'un 29 maddesini de ihlal eden bu kararı art niyetli olarak değerlendiren Yerel Gazete Temsilcilerinin kararın bozulması için gerekli hukuksal başvuruların yapılacağını ifade ettiler.

Zor şartlar altında yayın hayatını sürdüren ve sadece Basın İlan Kurumu aracılığı ile dağıtılan ilanlar ile ayakta kalmayan çalışan Anadolu Basına büyük darbe vuran TMMOB'nin, ilgili kanun maddesini görmezden gelmesi ise tam bir 'hukuk tanımazlık' olarak değerlendirildi.

Kararın bozulması için ilgili yargı mercilerine de başvurmayı planlayan Yerel Gazete Temsilcileri bu kararı tepkisi ile karşılayarak, "Kendisini emekçi diye tanımlayıp yıllarca bu tanım üzerinden beslenen bir Birliğin emeği ve alın teri ile Anadolu'da yaşam savaşı veren gazetelere vurduğu bu darbe Birlik adına büyük bir ayıptır" denildi.