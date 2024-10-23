Tofaş Takla Attı, Sürücü Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tofaş Takla Attı, Sürücü Yaralı

Geniş Video İzle

Zonguldak'ta Tofaş marka otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

23.10.2024 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kontrolden çıkan Tofaş takla atıp ters döndü, sürücü yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş marka otomobil refüj taşlarına çarparak takla attı. Ters dönen araçta bulunan sürücü; yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza sabah 07.30 sıralarında Zonguldak- Ankara karayolu karaman beldesi çıkışında meydana geldi. Seyfi E. idaresindeki 74 AB 745 plakalı Tofaş marka otomobiliyle Devrek istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce refüj taşlarına çarptı ardından da takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Diğer sürücülerin imdadına yetiştiği Seyfi E. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken otomobil kaza yerinden kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Tofaş, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tofaş Takla Attı, Sürücü Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:56 Ankara’da TUSAŞ’ta patlama ve silah sesleri Bölgeye ekipler sevk edildi Ankara'da TUSAŞ'ta patlama ve silah sesleri! Bölgeye ekipler sevk edildi
15:31 İYİ Parti, Bahçeli’nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var
15:00 Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım’da Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım'da
14:56 Bu markalardan uzak durun Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler
14:24 Bomba iddia: Bahçeli’nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti’ye katılacak Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
22:34 CHP lideri Özel, Diyarbakır’da Kürtçe şarkılarla karşılandı CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı
22:17 Hazırlıklar başladı FETÖ’nün karargahında olağanüstü hareketlilik Hazırlıklar başladı! FETÖ'nün karargahında olağanüstü hareketlilik
22:16 Tarih vererek duyurdular: İran’a saldırı planı hazır Tarih vererek duyurdular: İran'a saldırı planı hazır
22:05 Galatasaray’dan TFF ve Beşiktaş’a olay Yunus Akgün tepkisi Galatasaray'dan TFF ve Beşiktaş'a olay Yunus Akgün tepkisi
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 16:08:42. #1.11#
SON DAKİKA: Tofaş Takla Attı, Sürücü Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.