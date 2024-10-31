TOGG Yüklü Tır Kontrolden Çıktı - Son Dakika
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TOGG Yüklü Tır Kontrolden Çıktı

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Bursa'da yağış nedeniyle kontrolden çıkan TOGG yüklü tır yol kenarına savruldu, kurtarıldı.

31.10.2024 10:59
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TOGG yüklü tır kontrolden çıktı

BURSA - Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan tır yol kenarına savruldu. Şans eseri devrilmeyen araçlar trafik ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesi Ümitalan Rampası mevkiinde TOGG yüklü tır seyir halindeyken yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarında mahsur kalırken, tır sürücüsü 112 Ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edilirken, araçlar ise çekici yardımı ile kurtarıldı. Şans eseri devrilmeyen tırdaki araçlar ise hasar görmeden tekrar yola koyuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TOGG Yüklü Tır Kontrolden Çıktı - Son Dakika

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