Tokat Erbaa'da motor kurye yaralandı, nişan hazırlığındaki çift yara almadı - Son Dakika
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Tokat Erbaa'da motor kurye yaralandı, nişan hazırlığındaki çift yara almadı

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Tokat Erbaa\'da motor kurye yaralandı, nişan hazırlığındaki çift yara almadı
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Tokat Erbaa\'da motor kurye yaralandı, nişan hazırlığındaki çift yara almadı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde Karayaka Köprüsü yakınlarında motor kuryenin otomobile arkadan çarpması sonucu kurye yaralandı. Nişan hazırlığı için yola çıkan çiftin bulunduğu otomobildeki kişiler kazayı yara almadan atlattı; yaralı kurye hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada otomobille çarpışan motor kurye yaralandı.

Kaza, Karayaka Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erbaa'dan Karayaka yönünde seyreden C.A. idaresindeki 60 AIB 242 plakalı motosiklet, köprüye geçmek üzere sola dönüş yapmak istediği sırada, aynı yönde ilerleyen A.K. yönetimindeki 60 AEG 096 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan motosikletin sürücüsü yolun alt kısmındaki çalılıklara savruldu. Kontrolden çıkan otomobil ise yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

Kazada motor kurye C.A. yaralanırken, otomobilde bulunan kişilerin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Yaralı kurye, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan otomobildeki çiftin nişan hazırlıkları kapsamında yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaKarayakaOtomobilGüncelErbaaTokatSon Dakika

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