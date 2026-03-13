Tokat’ta 5,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu - Son Dakika
Tokat’ta 5,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu

13.03.2026 07:40
Vali Köklü, Niksar'daki depremin ardından hasar ve can kaybı olmadığını açıkladı.

Tokat'ta 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından Niksar'da incelemelerde bulunan Tokat Valisi Abdullah Köklü, "İlk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi bir hasar yok" dedi.

Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası Tokat Valisi Abdullah Köklü, depremin merkez üssü Niksar ilçesine giderek incelemelerde bulundu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Köklü, "Depremin ilk anından itibaren bizlerde ayaktaydık. İl merkezinde de hissedildi. Kaymakam arkadaşımız ve AFAD ekiplerimiz devreye girdiler. Hemen irtibat sağladık. Acil alan taraması yapıldı. Çok şükür hem polis bölgesinde hem de jandarma bölgesinde çok ciddi bir sıkıntı yaşanmadı. Bazı ilçelerimizdeki okullarımızda sıva çatlakları ve hasarlar var. Gün aydınlanıyor. Daha kapsamlı bir alan taraması yapılacak bazı vatandaşlarımızın panik sebebiyle hastanelere başvurduğunu ve yurttaki öğrencilerin dışarı çıkarken basit yaralanmalara maruz kaldığı anlaşıldı. Onun haricince çok bizi üzecek bir konu çok şükür yoktur. Köylerde de ilk aldığımız bilgilere göre ciddi bir sıkıntı yok. Köylerdeki evlerimiz tek katlı olduğu için ilçe merkezlerine göre hissedilme oranı daha az olmuş. Endişe edilecek bir durum bulunmuyor" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Deprem, Tokat

