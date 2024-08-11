Tokat'ta demir korkuluk çocuğun bacağına saplandı
TOKAT - Tokat'ta, okul bahçesinde demir korkuluklara bacağı saplanan bir çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay öğle saatlerinde 26 Haziran İlköğretim Okulunda meydana geldi. İddiaya göre Yeni Mahalledeki 26 Haziran İlköğretim Okulunun bahçesinde arkadaşlarının oynadığını gören Kerim Denizkorkulukları aşarak arkadaşlarının yanına gitmek istedi. Bu sırada, dengesini kaybedince korkuluktaki demirin sivri ucu bacağına saplanan Deniz orada asılı kaldı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Durum Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri çocuğun ayağını demirden kurtardı. Yaralı çocuk kontrol amacıyla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.
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