Tokat'ta dikkatsizlik kazalara neden oldu - Son Dakika
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Tokat'ta dikkatsizlik kazalara neden oldu

Tokat'ta şubat ayında meydana gelen 3 ayrı trafik kazası, Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından kaydedildi. Kazaların en dikkat çekeni ise geçiş üstünlüğü kurallarına uyulmaması sebebiyle meydana gelenler oldu. Görüntülerde bir moto kuryenin kaldırımdan kontrolsüz yola inerek kaza yapması, iki otomobilin geçiş üstünlüğüne uymayarak çarpışması ve tali yolda bekleyen bir aracın aniden anayola çıkarak kafa kafaya çarpışması yer aldı.

24.04.2024 19:09
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Tokat'ta dikkatsizlik kazalara neden oldu

TOKAT - Türkiye'nin birçok ilinde farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri, Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedildi. Tokat'ta şubat ayında meydana gelen 3 ayrı kaza da kameralar tarafından kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2024 yılının şubat ayında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının kaydettiği farklı illerdeki trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntülerde Tokat'ta 3 ayrı kaza kameralara yansıdı. En çok dikkat çeken kazalar ise geçiş üstünlüğü kurallarına uyulmaması sebebiyle meydana gelenler oldu.

Kaldırımdan indi kaldırıma çarptı

Kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde bir moto kurye kaldırımdan kontrolsüz yola indi. Karşı yönden gelen araçla karşı karşıya kalan kurye direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarparak devrildi. Yan yatan motorun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

2 araç kavşakta çarpıştı

Paylaşılan ikinci görüntü ise kentteki bir kavşakta meydana geldi. Geçiş üstünlüğüne uymayan iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bir araç kendi etrafında dönerek durdu. Diğer aracın ise hızını alamayarak kamera kadrajından çıktığı görüldü.

Ana yola çıktı kafa kafaya çarpıştı

Paylaşılan son görüntülerde ise tali yolda bekleyen bir araç aniden anayola çıkıyor ve karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışıyor. Meydana gelen kaza nedeniyle iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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