Tokat'ta Düğün Sırasında Çıkan Yangın Havai Fişekten Kaynaklandı - Son Dakika
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Tokat'ta Düğün Sırasında Çıkan Yangın Havai Fişekten Kaynaklandı

Tokat'ın kent merkezinde bir düğün sırasında atılan havai fişekler, araziye düşerek yangına neden oldu. Otların tutuşmasıyla çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

22.06.2024 22:08
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Tokat'ta bir düğün sırasında atılan havai fişeğin araziye düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

Olay, kent merkezindeki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde yapılan düğünde, gelin ve damadın çıkışı sırasında havai fişek atıldı. Bu sırada atılan havai fişekler, salonun yan tarafında bulunan kuru otlarla kaplı araziye düştü. Otların tutuşmasıyla yangın çıktı, rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Düğün Sırasında Çıkan Yangın Havai Fişekten Kaynaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta Düğün Sırasında Çıkan Yangın Havai Fişekten Kaynaklandı - Son Dakika
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