Tokat- Niksar kara yolunda durdurulan araçta 7 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibe aldığı bir otomobil Tokat-Niksar kara yolunda durduruldu. Ekipler araçta 5, kaçmaya çalışan 2 düzensiz göçmeni yakaladı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - TOKAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Tokat'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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