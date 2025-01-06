Tokat'ta Hırsız Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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Tokat'ta Hırsız Güvenlik Kamerasında

Tokat\'ta Hırsız Güvenlik Kamerasında

Zile'de hırsız, park halindeki araçtan ses sistemi çaldı. Kamera kaydı inceleniyor.

06.01.2025 12:39
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Tokat'ın Zile ilçesinde girdiği aracın ses sistemini çalan hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasına yakalandı.

Minareisağır Mahallesi Trabu Sokakta park halindeki aracına binen İsmail Koçyiğit, ses sisteminin çalışmadığını fark etti. Koçyiğit, ses sistemine ait kabloları kontrol etmek için aracının bagaj kapağını açtı. Aracının amfisinin yerinde olmadığını fark eden Koçyiğit evinin önündeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kamera görüntülerinde gece saat 03.00'te bir kişinin ses yükseltme cihazını söktükten sonra alıp olay yerinden uzaklaştığını gördü. Koçyiğit, polise gidip suç duyurusunda bulundu.

Yaşananları anlatan Koçyiğit, "İşe gitmek için aracıma bindiğimde teybin çalışmadığını fark ettim. Kabloları kontrol etmek için bagajı açtığımda ses sistemimin yerinde olmadığını gördüm. Evimin önündeki güvenlik kamerasına baktığımda, gece saat 03.00'te bir kişinin ses yükseltme cihazını söktükten sonra alıp olay yerinden uzaklaştığını gördüm. Görüntüleri emniyet güçlerine verdim ve şikayetçiyim. Şüphelinin bulunmasını bekliyorum" dedi.

Polis, güvenlik kameralarındaki görüntülerden şüphelinin kimliğini belirlemeye çalışıyor. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Hırsız Güvenlik Kamerasında - Son Dakika

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