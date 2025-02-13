Tokat\'ta Hırsızlık Yaparken Yakalandı

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Tokat'ta cezaevinden çıktıktan sonra tekrar hırsızlık yaparken yakalanan bir kişi, yakayı ele verdi.

Hırsızlık olayı Yeşilırmak Mahallesi Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre ihbar üzerine polis ekipleri 10 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşen hırsızlık olayı sonrası çalışma yaptı. Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yapılan fiziki incelemeler ve kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından, şüpheli olarak tespit edilen Ö.P. İsimli kişi takibe alındı. Yapılan araştırmalar neticesinde Ö.P.'nin Alipaşa Mahallesi, Gazipaşa Caddesi üzerinde bir binada saklandığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, şahsı binanın asansör boşluğunda saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan Ö. P. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ö.P., daha önce de 14 Temmuz 2020 tarihinde Tokat Tapu İl Müdürlüğü'ne hırsızlık amacıyla girip saklandığı bir evdeki kadının çığlıkları sonucu suç üstü yakalanmıştı. - TOKAT