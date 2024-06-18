Tokat'ta hızlı müdahale ile yangın söndürüldü

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Tokat'ta boş arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında kent merkezi Erenler Mahallesindeki boş arazide çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle arazide duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 acil durum çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzunseki Caddesi yanındaki boş arazide çıkan yangın mezarlığa ulaşmadan itfaiye tarafından söndürüldü. - TOKAT