Tokat\'ta inşaat yanındaki yol çökünce iki katlı apartman tedbir için boşaltıldı

Tokat'ta inşaat yanındaki yol çökünce iki katlı apartman tedbir için boşaltıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tokat'ta bir inşaat alanının yanındaki yolun çökmesi üzerine iki katlı apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgeye AFAD, polis ve belediye ekipleri sevk edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı, yoldaki çökme anı dron ile havadan görüntülendi.
Tokat'ta bir inşaat alanının yanında bulunan yolun çökmesi üzerine iki katlı apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.
Olay, Kaleardı Mahallesi Dikmenler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışmasının yürütüldüğü alanın yanındaki yolda çökme meydana geldi. Çökmenin ardından bölgede bulunan iki katlı apartman, tedbir amacıyla tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan yoldaki çökme anı dron ile havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
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