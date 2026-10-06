Tokat\'ta inşaat yanındaki yol çökünce iki katlı apartman tedbir için boşaltıldı

Tokat'ta bir inşaat alanının yanında bulunan yolun çökmesi üzerine iki katlı apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

Olay, Kaleardı Mahallesi Dikmenler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışmasının yürütüldüğü alanın yanındaki yolda çökme meydana geldi. Çökmenin ardından bölgede bulunan iki katlı apartman, tedbir amacıyla tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan yoldaki çökme anı dron ile havadan görüntülendi.