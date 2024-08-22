Tokat'ta insan hayatı bu kadar ucuz mu? - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tokat'ta insan hayatı bu kadar ucuz mu?

Geniş Video İzle

Tokat-Niksar karayolunda iki kişinin eşya yüklü kamyonetin arkasında yaptığı tehlikeli yolculuk, trafikte korku dolu anlara sebep oldu. O anlar çevredeki diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

22.08.2024 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta "insan hayatı bu kadar ucuz mu?" dedirten görüntüler

TOKAT - Tokat- Niksar karayolunda iki kişinin eşya yüklü kamyonetin arkasında yaptığı yolculuk, trafikte korku dolu anlara sebep oldu. O anlar çevredeki diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

Tokat-Niksar Karayolu, Dönekse mevkiinde çocukların eşya yüklü kamyonetin arkasında yaptığı yolculuk trafikte korku dolu anlara sebep oldu. 2 erkek şahsın eşya yüklü kamyonetin arkasında oturak sadece bir ipten tutunarak tehlikeli yolculuğu gören diğer sürücüler telefonlarının kamerasıyla o anları kayıt altına aldı. Kamyonet sürücüsü hem kendi canını, hem de kamyonet arkasında oturanların canını hiçe sayarak kilometrelerce ilerledi. O anları kayda alan diğer sürücü ise duruma sitem ederek "Tokat-Niksar arası Dönekse mevki. Eşya yükleyip insanları da arkaya atmışlar. Çocuklar arkada kendilerini gizliyorlar. Bak manzaraya. İnsan hayatı bu kadar ucuz işte" dedi.

Tokat\'ta insan hayatı bu kadar ucuz mu?
Kaynak: İHA

3-sayfa, Niksar, trafik, Tokat, İnsan Hakları, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta insan hayatı bu kadar ucuz mu? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Takımlarımız umut veriyor İşte ülke puanında son durum Takımlarımız umut veriyor! İşte ülke puanında son durum
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
14:14 Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti Avukatlarından jet cevap geldi Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi
14:08 Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 09:17:40. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta insan hayatı bu kadar ucuz mu? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement