Tokat\'ta Kaza: 3 Yaralı, 6 Hayvan Telef Oldu

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı, 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaza, gece saatlerinde D-100 karayolu Yeni Darıderesi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ. Ç. (26) idaresindeki 25 ACP 543 plakalı tır, Reşadiye istikametinden Niksar yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan C.Ç. (49) ve H.K. (69) yaralandı. Yaralıların sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kazada tırın römorkunda bulunan 17 büyükbaş hayvandan 6'sının olay yerinde telef olduğu bildirildi. - TOKAT