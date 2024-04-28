Tokat'ta kene istilası: Köylüler tedirgin - Son Dakika
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Tokat'ta kene istilası: Köylüler tedirgin

Tokat'ta sıcak havaların etkisiyle kene popülasyonunda artış yaşandı. Güzeldere Köyü'nde kene istilası cep telefonuyla kaydedildi. Köy sakinleri, köylerinin ilaçlanmasını talep ediyor.

28.04.2024 19:16
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Tokat'ta kene istilası: "Her yerde kene var. Bu sene tutmadı ama tutmayacak diye bir kural yok"

Tokat'ta kene istilası korkuttu, köylüler tedirgin

Kışın teğet geçtiği Tokat'ta kene popülasyonundaki artış köylüleri tedirgine etti

TOKAT - Sıcak havaların etkili olduğu Tokat'ta kene popülasyonu köylüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bu sene diğer yıllara göre kene popülasyonunda artış yaşandığını belirten köy sakinleri yetkililere çağrıda bulundu.

Tokat il merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Güzeldere Köyü'nde kene popülasyonu köylüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bu sene diğer yıllara göre kene popülasyonunda artış yaşandığını belirten köy sakinleri yetkililere çağrıda bulundu. Kış aylarında kar yağmaması ve göçebe kuşların köye gelmesiyle birlikte kene sayısının arttığını dile getiren köylüler, köylerinin bir an önce ilaçlanması gerektiğini vurguladı.

Güzeldere köyünde yaşayan Cemil Kaya, daha önce kendisinin 2 defa kene tarafından ısırıldığını söyledi. Kaya, "Kar yağmadı, yağmur yağmadı, leylekler de geri geldi. Şu anda her tarafta kene var. Kendimizi korumaya çalışıyoruz ama ne kadar koruyacağız. Tarlaya da gidiyoruz, dağa da çıkıyoruz. Kene bu yıl her yerde var. Köyün ilaçlanmasını istiyoruz. Devlete çağrımız. Dönsün dönsün ilaçlasınlar. 2 yıl boyunca beni peş peşe 2 defa kene tuttu. Pazar ilçesindeki hastanede aldırarak kan tahlili verdik. Şükür sıkıntı çıkmadı. Bu sene henüz tutmadı ama tutmayacak diye de bir kural yok. Her yerde kene var" şeklinde konuştu.

Köy sakinleri sıcak havaların etkisiyle sayısında artış gösteren kene nedeniyle köylerinin ilaçlanmasını istiyor.

Kaynak: İHA

Tokat, Tarım, Çevre, Doğa, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta kene istilası: Köylüler tedirgin - Son Dakika

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