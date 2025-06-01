Tokat\'ta Minibüs Devrildi: 10 Yaralı

Tokat'ta taziyeye gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

İddiaya göre Ağrı'dan Sakarya'daki taziyeye giden vatandaşları taşıyan A.K. (47) idaresindeki 04 AAT 332 plakalı minibüs, Tokat- Reşadiye kara yolu Muhtardüzü köyü yakınlarında yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT