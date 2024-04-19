Tokat'ta saha çalışmaları bugün sona erecek Hasar gören cami minareleri yıkılacak - Son Dakika
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Tokat'ta saha çalışmaları bugün sona erecek Hasar gören cami minareleri yıkılacak

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Hatipoğlu hasar gören minarelerin gün içerisinde yıkılacağını ifade ederek, 'Sahadaki tüm çalışmalarımızı bugün akşam bitirmiş olacağız' dedi.

19.04.2024 21:29  Güncelleme: 21:35
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Tokat'ta saha çalışmaları bugün sona erecek

Hasar gören cami minareleri yıkılacak

TOKAT - Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Hatipoğlu hasar gören minarelerin gün içerisinde yıkılacağını ifade ederek, "Sahadaki tüm çalışmalarımızı bugün akşam bitirmiş olacağız" dedi.

Tokat'ın Valisi Numan Hatipoğlu, depremlerin merkez üssü Sulusaray ilçesinde incelemelerde bulundu. İlçe meydanında kurulan mobil aşevi ve ikram araçlarını ziyaret eden Vali Hatipoğlu, kurum yetkililerinden bilgiler aldı. Depremin ilk anından itibaren bölgeye intikal eden AFAD ekiplerinin sahada olduğunu vurgulayan Vali Numan Hatipoğlu, "Saat 18: 11 sularında yaşanan deprem sonrası kerpiç evlerde hasarlar var. Vatandaşlarımız haklı olarak evleriyle ilgili olarak tedirginler" dedi.

Hasarlı minareler gün içerisinde yıkılacak

Ülkenin çeşitli bölgelerinden 740 kamu görevlisinin sahada çalıştığını söyleyerek, "İhtiyaçların her türlü şekilde giderilmesi hususunda gerekli çalışmayı yapıyoruz. Genel olarak vatandaşlarımız kendi bölgelerinde kalmak istediler. Bu doğrultuda da bin civarında çadırı şu an itibariyle vatandaşlarımıza dağıtmış durumdayız. Bölgeyle ilgili olarak gerekli lojistik her türlü çalışmayı yaptık. İçme suyunun riskli olabileceğini düşünerek bölgeye içme suyu sağladık. Yaklaşık beş bin kumanyayı bu bölgeye getirdik. İhtiyaç doğrultusunda dağıtıyoruz. Depremin ilk anından itibaren bize sürekli olarak destek mesajları geldi. Bu anlamda da teşekkür ediyorum. Halkımızın hizmetinde tüm kurumlarımızla buradayız. 740 kamu görevlisi üç ilçemizde görev yapmakta. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan da bize gönderilen teknik elemanlar vasıtasıyla sahadaki tüm çalışmalarımızı bugün akşam bitirmiş olacağız inşallah. Minare yıkıntılarımız var, kısmi olarak yıkılmış minareler var. Onları da bugün gün içinde tamamını yıkacağız. Bölgedeki yapı stoğumuz genelde kerpiç evler şeklinde. Yani betonarme olmayan ve son dönem yapısı olmayan eski yapılar. Dolayısıyla da bunlarda genelde duvar çökmesi şeklinde gerçekleşmiş olan hasarlar var. Bu hasarlarla ilgili olarak da gerekli çalışmayı yapacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta saha çalışmaları bugün sona erecek Hasar gören cami minareleri yıkılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta saha çalışmaları bugün sona erecek Hasar gören cami minareleri yıkılacak - Son Dakika
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