Tokat\'ta Sahte Altın Satışı: 2 Tutuklama

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Tokat'ta 34 adet sahte altın bilezikle yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 28 Eylül tarihinde Amasya ilinden alınan bir istihbarat doğrultusunda sahte altın satmaya çalışan şahısları yakalamak için harekete geçti. Yapılan titiz çalışma sonucunda il dışından sahte altın getirdikleri belirlenen 2 kişiden kadın bir dükkan içerisinde, erkek şahıs ise otoparkta aracına binmek isterken yakalandı. Yabancı uyruklu S.Q. (32) ve F.Y. (52) adlı kadının üzerlerinde ve araçta yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen 34 adet bilezik ele geçirildi.

Şahısların Tokat'ta faaliyet gösteren bir kuyumcuya sahte bilezik sattıkları ve başka bir kuyumcuya daha satma teşebbüsünde bulundukları tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alınan S.Q ve F.Y., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TOKAT