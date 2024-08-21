Tokat'ta tasmasız dolaşan doberman tehlike saçtı - Son Dakika
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Tokat'ta tasmasız dolaşan doberman tehlike saçtı

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Tokat'ta sokağa tasmasız ve ağızlık olmadan bırakılan doberman cinsi köpek, başka bir köpeğe saldırarak tehlike yarattı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

21.08.2024 12:37  Güncelleme: 12:42
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Tokat'ta tasmasız dolaşan doberman tehlike saçtı

TOKAT - Tokat'ta sokağa tasmasız ve ağızlık olmadan bırakılan doberman cinsi köpek dehşet saçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay önceki gün Yeşilırmak Mahallesindeki bir iş yerinin önünde gerçekleşti. İddiaya göre Sıtkı Ulaşoğlu sokağı üzerinde işletmesi bulunan ablasının yanına gelen Secaaddin Avcı, Pomeranian cinsi köpeği Boni ile dükkan önünde durmaya başladı. Bu sırada dükkan önünden geçen başka bir süs köpeği ile karşılaşan Boni, havlamaya başladı. Bir süre sonra havlama seslerini duyan tasmasız ve ağızlık olmayan doberman cinsi bir köpek geldi. Dobermanın saldırdığını gören bir kişi köpeği kucağına alarak kurtarmaya çalıştı. O anlarda sokak üzerinde bulunan çocuklar da korku dolu anlar yaşadı. Doberman cinsi köpeğin ablasının kucağına hoplayarak kendi köpeklerini tutmaya çalıştığını gören Avcı, dobermana vurarak uzaklaştırmaya çalıştı. Etrafına tehlike saçan doberman, Boni'yi ağzına alarak millet bahçesine kaçtı. Parkta bulunan iki genç Boni'yi dobermanın ağzından kurtararak Avcı'ya verdi. Dobermanın saldırısı nedeniyle kuyruğu kopan Boni, farklı yerlerinden de yaralandı. Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Aynı köpeğin bir parkta da köpeği olan bir çocuğa saldırarak zarar verdiği öğrenildi. Sokakta gözden kaybolan doberman, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun direktifleriyle personel tarafından yakalanarak barınağa gönderildi.

"Bir annenin evladına da saldırabilirdi"

Yaşadıkları olay sonrası büyük bir üzüntü yaşadıklarını söyleyen Pomeranian cinsi süs köpeği sahibi Secaaddin Avcı, "Dükkanımızın önünde köpeğimize doberman cinsi bir köpek tarafından saldırı oldu. Önce doberman tasmasız bir şekilde gelerek bizim köpeğimizle bakışıyor ve sonrasında da köpeğimize saldırıyor. Araya ablam giriyor. Ablamın elinden de köpeğimizi alıyor. Bu durumda bu doberman ırkına üzülerek istemeyerek de olsa vurdum. Buna mecbur kaldım. Ablama, yeğenime ve etraftaki çocuklara saldırmasından korktum. Sadece köpeğimize odaklanmıştık. Köpeğimizi ağzına alarak millet bahçesine doğru uzaklaştı. Ben de arkasından gittim. Orada köpeğimize farklı hareketler sergileyerek boğdu. Bizim köpeğimizin en son sesi bile çıkmıyordu. En son boğulmuştu. Sonrasında da iki arkadaş yetişerek köpeğimizi bana verdiler ve ben de koşarak uzaklaştım. Doberman arkamızdan gelmeye devam etti. Hiç vazgeçmedi. Köpeğimizi yine almaya çalıştı ama bu sefer vermedik. Buradan tüm köpek besleyenlere, evcil hayvanı olanlara sesleniyorum. Doberman olsun olmasın bu yasaklı ırk da olabilir tasmasız çıkarmasınlar. Duyarlı olsunlar. Özellikle de dışarı çıkartıyorlarsa da köpeklerine ağızlık taksınlar. Çünkü bu bir hayvan olmayabilir. Bir annenin babanın evladı da olabilirdi" dedi.

Tokat\'ta tasmasız dolaşan doberman tehlike saçtı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta tasmasız dolaşan doberman tehlike saçtı - Son Dakika

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