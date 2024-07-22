Tokat\'ta tır alev topuna döndü

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Tokat'ta alev topuna dönen tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, 11.00 sıralarında Erbaa- Niksar karayolu Kümbetli köyü mevkiinde bir tırda meydana geldi. İddialara göre, Adem Servan yönetimindeki 76 DF 208 plakalı ve dorse plakası 76 AF 667 olan tır, İran'dan Gebze yönüne seyir halindeyken motor bölümünden duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü Servan, hemen tırı yolun kenarına çekti. Ancak kısa süre içinde dumanlar yerini alevlere bıraktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Durum Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tırı tamamen saran yangında tırın kabini tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, dorsede de ciddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT