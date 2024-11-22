Tokat\'ta Tır Yangınına Müdahale

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Tokat'ta aşırı yük nedeniyle lastikleri tutuşan tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tokat çevreyolunda sabah saatlerinde, Turhal istikametine seyir halindeki 05 ABP 430 plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı. İddiaya göre, tırın lastiklerinden yükselen duman kısa sürede alevlere dönüştü. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının fazla yük nedeniyle lastiklerin aşırı ısınmasından kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor. - TOKAT