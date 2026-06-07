Tokat'ta Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
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Tokat'ta Trafik Kazası: 2 Ölü

07.06.2026 15:47
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Reşadiye'de bir trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hafif yaralandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolu Çayırpınar köyü Ata Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. C.Y.F. (24) idaresindeki 60 FC 230 plakalı otomobil, Reşadiye istikametinden Niksar yönüne seyir halindeyken, yolun sağında park halinde bulunan 60 TK 017 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan Çetin Coşkun (24) ile Semih Özer (21) ağır yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan F.K. (35) hafif yaralandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kara yolunda seyreden araçların ardından otomobilin hızla olay yerine yaklaştığı, çarpmanın ardından bölgede hareketlilik yaşandığı görülüyor. Kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşların olay yerine yöneldiği ve kısa süre içerisinde ekiplerin bölgeye sevk edildiği görüntülere yansıyor.

Sağlık ekipleri tarafından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Çetin Coşkun ve Semih Özer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. F.K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemede 60 M 2028 plakalı başka bir aracın da kazanın meydana gelişinde etkili olduğu tespit edildi. O aracın ehliyetsiz sürücüsü A.O.T. (20) ile diğer otomobilin sürücüsü C.Y.F. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
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