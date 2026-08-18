Tokat'ta Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
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Tokat'ta Trafik Kazası: İki Yaralı

Tokat\'ta Trafik Kazası: İki Yaralı
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Tokat'ta otomobilin traktöre çarpması sonucu iki kişi yaralandı, olaya dair inceleme sürüyor.

Tokat'ta otomobilin traktöre çarptığı kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından olay yerine önlem için saman balyası koymaya çalışan traktör sürücüsü de, bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, 16 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında Tokat-Artova kara yolu Altuntaş köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.A. (32) idaresindeki 60 BH 721 plakalı traktöre, aynı yönde seyreden A.E. (36) yönetimindeki 06 UL 112 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü A.E. yaralandı. Kazanın ardından traktör sürücüsü R.A., yoldan geçen diğer sürücülerin kazayı fark etmesi amacıyla kara yoluna saman balyası koymak istedi. Bu sırada Ö.K. (37) idaresindeki 60 AAP 027 plakalı otomobil, R.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan traktör sürücüsü için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza bölgesi araç kamerasına yansıdı

Kazanın ardından ortaya çıkan araç içi güvenlik kamerası görüntülerinde, bir otomobilin gece saatlerinde kara yolunda ilerlediği görülüyor. Görüntülerde sürücünün kaza bölgesine yaklaşırken yol üzerinde bulunan saman balyalarını fark ederek hızını düşürdüğü, ardından balyaların arasından ilerleyerek durduğu anlar yer alıyor. Yaralanan R.A. ile A.E.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika

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