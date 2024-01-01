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Tokat'ta traktörün römorkunda bulunan teker üzerine düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tokat'ta traktörün römorkunda bulunan teker üzerine düşen şahıs hayatını kaybetti

Tokat'ın Turhal ilçesinde, traktörün römorkunda bulunan tekerlek, üzerine düşen bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat\'ta traktörün römorkunda bulunan teker üzerine düşen şahıs hayatını kaybetti
01.01.2024 - 18:13,
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Tokat'ta traktörün römorkunda bulunan teker üzerine düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Tokat- Turhal karayolu Yeniyurt Mahallesi Zekai Gümüş Caddesi üzerinde 60 HV 471 plakalı traktör sürücüsü R.Ö'nün yanında bulunan Kadir Cankurt'un üstüne, römorkta bulunan çuvalların üzerindeki tekerlek düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cankurt, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cankurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA
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