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Tokat'tan Konya'ya umut uçuşu

TOKAT - Tokat'ta doğuştan kalp rahatsızlığı teşhisi konulan yenidoğan bebek için ambulans helikopter havalandı.

Edinilen bilgilere göre Tokat'ta dünyaya gelen bebeğe kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Tokat'ta özel bir hastanede tedavi altına alınan bebeğin Konya'ya sevk edilmesine karar verildi. Bebeğin nakli için Tokat İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından helikopter ambulans ile Tokat'tan Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahisi yoğun bakıma sevk edildiği öğrenildi.