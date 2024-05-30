Tokat ve İstanbul\'da silah kaçakçılığı suçu işleyen 14 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

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Tokat ve İstanbul'da silah kaçakçılığı suçu işleyen 14 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Şahısların ev ve arabalarında yapılan aramalarda 14 tabanca, 2 tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, İstanbul ve Tokat'ın Turhal ilçesinde silah kaçakçılığı yapan şahısları suçüstü yakaladı. Uzun süre takip edilen şüpheli şahıslarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nca Turhal ilçesi ve İstanbul ilinde Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı yapan şüpheli şahıslara yönelik başlatılan takipli faaliyet operasyonunda; 14 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 7 adet tabanca şarjörü, 433 adet tabanca fişeği, 12 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 14 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır. Silah ve mühimmat ticaretine yönelik operasyonlara aralıksız devam edilecektir" denildi. - TOKAT