Tokat Yeşilyurt'ta banyo kazanından alevler çatıya sıçradı, ev kullanılamaz oldu - Son Dakika
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Tokat Yeşilyurt'ta banyo kazanından alevler çatıya sıçradı, ev kullanılamaz oldu

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Tokat Yeşilyurt\'ta banyo kazanından alevler çatıya sıçradı, ev kullanılamaz oldu
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Tokat Yeşilyurt\'ta banyo kazanından alevler çatıya sıçradı, ev kullanılamaz oldu
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Tokat Yeşilyurt'a bağlı Sekücek köyünde banyo kazanından yükselen alevler çatıya sıçrayınca çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye, jandarma ve ÇEDAŞ ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde banyo kazanından çıkan alevlerin çatıya sıçraması sonucu çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçeye bağlı Sekücek köyünde Z.Y.'ye ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, banyo kazanından çıkan alevler evin çatısına sıçradı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine köye itfaiye, jandarma ve ÇEDAŞ ekipleri sevk edildi. ÇEDAŞ ekipleri elektriği keserken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Sekücek Köyü Muhtarı Ali Günsevinç, "Cana zarar gelmeden itfaiye yetişti. ÇEDAŞ ve jandarma ekipleri de sevk edildi. ÇEDAŞ ekipleri elektrikleri kesti. Can kaybı ya da yaralanma olmadı. Evde zarar oluştu" dedi.

Kaynak: İHA
Tokat YeşilyurtYeşilyurt3. SayfaJandarmaİtfaiyeGüncelTokatYaşamSon Dakika

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