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TOKİ hak sahiplerini dolandıran şüpheli yakalandı - Son Dakika
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TOKİ hak sahiplerini dolandıran şüpheli yakalandı

TOKİ hak sahiplerini dolandıran şüpheli yakalandı

Eskişehir'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan çekiliş sonucu arsa almaya hak kazanan vatandaşları arayarak tapu için para talep eden S.O. isimli şüpheli, 43 olayda toplam 430 bin TL dolandırıcılık yapmıştır. Şüpheli, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştır.

03.02.2024 22:44  Güncelleme: 22:45
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TOKİ hak sahiplerini toplam 430 bin TL dolandıran şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan çekiliş sonucu arsa almaya hak kazanan vatandaşları arayıp "Arsanızın tapusu çıktı, tapuyu almak için 10 bin TL para yatırmanız gerekiyor" diyerek 43 olayda toplam 430 bin TL dolandırıcılık yapan S.O. polis ekiplerince Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilde gerçekleşen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın yapmış olduğu arsa çekilişine katılan veya çekiliş sonucu arsa almaya hak kazanan vatandaşları arayıp TOKİ'de görevli olduğunu belirten S.O. isimli şüphelinin "Arsanızın tapusu çıktı, tapuyu almak için 10 bin TL para yatırmanız gerekiyor" diyerek hak sahiplerini dolandırdığı bilgisi alındı. Tapu Müdürlüğü'nde böyle bir işlemin gerçek olmadığını öğrenen hak sahiplerini kandıran şüpheli, 43 olayda toplam 430 bin TL dolandırıcılık gerçekleştirdi. Ekiplerce şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalanan S.O., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA

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