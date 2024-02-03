TOKİ hak sahiplerini dolandıran şüpheli yakalandı

TOKİ hak sahiplerini toplam 430 bin TL dolandıran şüpheli yakalandı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan çekiliş sonucu arsa almaya hak kazanan vatandaşları arayıp "Arsanızın tapusu çıktı, tapuyu almak için 10 bin TL para yatırmanız gerekiyor" diyerek 43 olayda toplam 430 bin TL dolandırıcılık yapan S.O. polis ekiplerince Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilde gerçekleşen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın yapmış olduğu arsa çekilişine katılan veya çekiliş sonucu arsa almaya hak kazanan vatandaşları arayıp TOKİ'de görevli olduğunu belirten S.O. isimli şüphelinin "Arsanızın tapusu çıktı, tapuyu almak için 10 bin TL para yatırmanız gerekiyor" diyerek hak sahiplerini dolandırdığı bilgisi alındı. Tapu Müdürlüğü'nde böyle bir işlemin gerçek olmadığını öğrenen hak sahiplerini kandıran şüpheli, 43 olayda toplam 430 bin TL dolandırıcılık gerçekleştirdi. Ekiplerce şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalanan S.O., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada Ali Koç'un "Sezon sonu başkanlığı bırakacağım" sözlerine karşılık "Başkanımızın böyle bir açıklaması olmuş. Ancak sezon sonu bazı şeylerin değişebileceğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.
Şili'nin Vina del Mar kentinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, yangından etkilenen bölgelere ulaşılmasıyla can kaybının artabileceğini belirtti.
Erzincan'da yamaç paraşütü yapan Hasan Kaval, özel hazırladığı düzenekle paraşüte bağladığı masada gökyüzünde kahvaltı yaparken ikinci gösterisinde yere çakıldı. Kaval, bir yara almadan kazayı atlattı.
Antalyaspor'un antrenörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada Cengiz Ünder'in golünden övgüyle bahsetti. Yalçın, "Çok dengeli bir oyun oldu ama Cengiz'in bireysel yetenekle attığı çok güzel bir gol var. O tür gollere yapacak bir şey olmuyor doğal olarak. Bayağı zorladık. 70-75'ten sonra risk aldık, pozisyon da bulduk ama olmadı. Bizim için tatmin edici bir mücadeleydi. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum" dedi.
Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri maçta inanılmaz performans sergiledi. Maçın 1-0 olduğu anlarda 2 kritik kurtarış yapan Hırvat kaleci, takımını oyunda tutarak olası bir puan kaybını engelledi.
Osmaniye'de bir yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda Cengiz Ünder'in ve Batshuayi'nin kaydettiği gollerle 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler, averaj fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Görüşmede, esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesi konuları ele alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › TOKİ hak sahiplerini dolandıran şüpheli yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?