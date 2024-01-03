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Tokyo'da Tren Saldırısı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Tokyo'da Tren Saldırısı: 4 Yaralı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir trende düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı. Saldırı, popüler turistik bölge Akihabara Tren İstasyonu'nda gerçekleşti.

Tokyo\'da Tren Saldırısı: 4 Yaralı
03.01.2024 - 18:42,  Güncelleme: 18:43
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir trende düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bıçaklı saldırı düzenlendi. Tokyo Metropolitan Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 23.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişinin, Yamanote Tren Hattı'nda seyreden trenin Akihabara İstasyonu'na geldiği sırada bıçakla çevredekilere saldırdığı ifade edildi.

Saldırgan, polis tarafından gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akihabara popüler bir turistik bölge

Saldırının gerçekleştiği Akihabara Tren İstasyonu ve çevresi manga, anime ve bilgisayar oyunu severlerin yanı sıra elektronik ürün meraklılarının uğrak adresi olarak biliniyor. Akihabara, ülkeyi ziyaret eden turistlerin de gözde lokasyonları arasında yer alıyor. - TOKYO

Kaynak: İHA
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