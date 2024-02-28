Topkapı'da tramvay kazası: Raylarda sıkışan vatandaş kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Topkapı'da tramvay kazası: Raylarda sıkışan vatandaş kurtarma çalışmaları devam ediyor

Topkapı'da korkuluklardan atlayarak raylardan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı -Topkapı'da kaza... Tramvayın Çarpması sonucu raylarda sıkışan vatandaşı kurtarma çalışmaları sürüyor.

28.02.2024 16:32  Güncelleme: 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Topkapı'da korkuluklardan atlayarak raylardan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı

-Topkapı'da kaza... Tramvayın Çarpması sonucu raylarda sıkışan vatandaşı kurtarma çalışmaları sürüyor

Topkapı\'da tramvay kazası: Raylarda sıkışan vatandaş kurtarma çalışmaları devam ediyor
Kaynak: İHA

3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Topkapı'da tramvay kazası: Raylarda sıkışan vatandaş kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 17:17:25. #1.11#
SON DAKİKA: Topkapı'da tramvay kazası: Raylarda sıkışan vatandaş kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement