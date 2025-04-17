Törende kendini tutan Tarkan, cenaze aracında gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Törende kendini tutan Tarkan, cenaze aracında gözyaşlarına boğuldu

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Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Almanya'daki Avrupa turnesi sırasında acı haberi alır almaz İstanbul'a dönen Tarkan, cenaze törenine katıldı. Maltepe Cumhuriyet Camii'nde gerçekleşen cenaze töreni boyunca sakin ve güçlü bir duruş sergileyen Tarkan, cenazenin uğurlandığı anlarda hislerine yenik düşerek hüngür hüngür ağladı.

17.04.2025 16:56
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Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi. Tevetoğlu'nun cenazesi sabah saatlerinde Maltepe Cumhuriyet Camii'ne getirildi. Tarkan camiye cenaze aracıyla geldi. Cenaze töreninin gerçekleşeceği Maltepe Cumhuriyet Camii ve çevresinde geniş güvenlik önemleri alındı. Taziyeleri kabul eden Tarkan'ı, yakınları yalnız bırakmadı.

Törende kendini tutan Tarkan, cenaze aracında gözyaşlarına boğuldu

Törende metanetli bir duruş sergileyen Tarkan, cenaze aracına bindiği sırada gözyaşlarına hâkim olamadı. Hüngür hüngür ağlayan sanatçının acısı, kameralara yansıdı. Tevetoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi

Törende kendini tutan Tarkan, cenaze aracında gözyaşlarına boğuldu
Törende kendini tutan Tarkan, cenaze aracında gözyaşlarına boğuldu
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Son Dakika 3.Sayfa Törende kendini tutan Tarkan, cenaze aracında gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • alpaslan çelik:
    Bi rahat bırakın adamı Acısını yaşasın 65 5 Yanıtla
  • mert çelik:
    Anne yeri ayrıdır..para için gelen sahte gelinler gibi olmaz 55 2 Yanıtla
  • 2asdj3131:
    ölüm herkese varda bi kendine konduramaz insan 54 3 Yanıtla
  • şenol çolak:
    BAŞIN SAOLSUN KARDEŞİM.DÜNYADA EN GÜZEL ŞEY ANNEDİR. ALLAH SABIRLAR VERSİN.ANNENİN MEKANI CENNET OLSUN RABBİM RAHMETIYLE MUAMELE EYLESİN. 48 1 Yanıtla
  • bqtnjjy7cf:
    Allah rahmet eylesin 40 2 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    ALLAH ALLAH kendini tutmasının sebebi Alası neymiş acaba taktığı gözlük nemlenmesin diyemi çok saçma bir haber ve çok saçma bir duruş bir hareket insansan zaten kimin o cenazede olduğu önemli deyil senin bu hayattaki en değerlin vefat etmiş gerekirse kendinden geçene kadar ağlayacaksın medyaya oynamayacaksın böyle 6 29 Yanıtla
  • Ankara null:
    show mu gercekmi bilemedik 1 16 Yanıtla
  • Beş Kardeşler Nakliyat:
    Annesine düşkünse gavur memlekette ne işi var 2 10 Yanıtla
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