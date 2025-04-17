Törende kendini tutan Tarkan, cenaze aracında gözyaşlarına boğuldu

Yahya Gültekin:

ALLAH ALLAH kendini tutmasının sebebi Alası neymiş acaba taktığı gözlük nemlenmesin diyemi çok saçma bir haber ve çok saçma bir duruş bir hareket insansan zaten kimin o cenazede olduğu önemli deyil senin bu hayattaki en değerlin vefat etmiş gerekirse kendinden geçene kadar ağlayacaksın medyaya oynamayacaksın böyle