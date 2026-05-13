Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'ya saldıran şüpheli sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Galatasaraylı futbolcusu Lucas Torreira, dün akşam saatlerinde Beyoğlu Kasımpaşa'da bulunan bir alışveriş merkezinde Yusuf Y. adlı kişinin yumruklu saldırısına uğramıştı. Torreira'nın olayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, yakalanan şüpheli gözaltına alınmıştı. Yusuf Y., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadesinin ardından şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3. Sayfa › Torreira'ya Saldıran Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?