Tortum\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 25 AS 529 plakalı araç, Uzundere'den Erzurum istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tortum ilçe girişindeki trafik ışıklarında kırmızı ışıkta bekleyen plakası belirlenemeyen bir araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 25 AS 529 plakalı araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Tortum Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZURUM