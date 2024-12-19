Torun Center\'da Yangın Korkuttu

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Şişli Mecidiyeköy'de bulunan 3 bloklu Torun Center'da bulunan iş merkezi C bloğun 42'inci katında öğle saatlerinde alevler yükseldi. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın sonrası binanın dış cephesinden dumanların yükselmesi korku dolu anların yaşanmasına yol açarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kimsenin bulunmadığı sırada başlayan yangın, Torun Center inşaatında 10 yıl önce yaşanan feci kazayı akıllara getirdi. İnşaat sırasında yaşanan kazada asansörün 32'inci kattan beton zemine çakılmasıyla 10 işçi feci şekilde hayatını kaybetmişti.

Şişli Mecidiyeköy'de bulunan Torunlar Şirketler Grubuna ait 3 kule halinde olan Torun Center'da 42 katlı kulelerden birinin en üst katın dış cephesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın tamamen söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında binanın en üst katında maddi hasar meydana geldi.

10 yıl önce yaşanan asansör kazasında zemine çakılan asansördeki 10 işçi feci şekilde hayatını kaybetmişti.

Torun Center'da çıkan yangın akıllara aynı yerde 10 yıl önce yaşanan asansör kazasını getirdi. 2014 yılında Ali Sami Yen stadı yıkımı ile başlanan Torun Center inşaatında 7 Eylül günü şantiye asansörü 32'inci kattan yere çakılmış, asansörde bulunan 10 işçi feci şekilde hayatını kaybetmişti.

Yaşanan facia sonrası Aziz Torun'a ait Torunlar Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı ihmal suçlamalarının odağı olmuştu. Asansör faciasından ardından yürütülen soruşturmada Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 25 şüpheli hakkında "Taksirle 10 kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçlamasıyla iddianame hazırladı. İddianamede Sanıkların 2,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın sonucunda 9 sanığa 60 bin 800'er lira adli para cezasına çarptırılırken, 16 sanık hakkında ise beraat kararı verildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı ve cezalar kesinleşmiş oldu. - İSTANBUL