Akşam tost yedi, gece soydu! Kamera her anını kaydetti

Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde büfeye gelen A.D. (24), burada yemek yedikten sonra iş yeri sahibinin para sayıp kasaya koyduğunu fark etti.

GECE İŞ YERİNİ SOYMAYA GELDİ, KAMERALARA YAKALANDI

Büfeci N.G.'nin dükkanı kapatıp evine gitmesinin ardından planını devreye sokan şüpheli, gece yarısı iş yerine geldi. Büfenin branda fermuarını açarak içeri giren A.D., kasada bulunan 10 bin lira ile bir cep telefonunu alıp olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

YAKALANDI, SAVUNMASINDA "DAYANAMADIM" DEDİ

Sabah iş yerini açan sahibi durumu fark ederek hemen polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan operasyonla evinde yakalanan A.D., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, "Parayı kasaya koyduğunu görünce dayanamadım, çaldım. Hepsini de harcadım" dedi.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bulunan cep telefonu ise sahibine teslim edildi.