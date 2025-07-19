Tosya\'da Feci Kaza: 3 Ölü, 4 Yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 mişinin kimlikleri belli oldu.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Yapraklı Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 BA 5323 plakalı otomobil, alt geçitte yağışın ardından biriken su sebebiyle savrularak bariyerlere çarpıp, yolun karşı istikametine geçti. Bu sırada Samsun istikametine seyir halinde olan İ.U. idaresindeki 55 AHS 500 plakalı tır, bir anda karşısına çıkan otomobille çarpıştı. Kazada otomobildeki 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı. Morga kaldırılan cenazelerin kimlikleri yapılan incelemelerin ardından tespit edildi. Kazada sürücü Yavuz Selim Kakışım, Erol Işıldak ve 7 yaşındaki Asel Deniz Kalkışım hayatını kaybederken, yaralanan V.I., Ç.K., O.Y.K. ve U.A.K.'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU