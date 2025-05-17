Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D-100 karayolunda otomobilin tıra çarptığı kaza maddi hasarla atlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun- İstanbul istikametinde seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 34 LB 4549 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen bir tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. Trafik ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulunarak, kısa süreli aksama yaşanan trafik, araçların kaldırılmasıyla birlikte tekrar normale döndü. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Tosya'da Otomobil Tıra Çarptı - Son Dakika
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