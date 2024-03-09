Tosya\'da trafik kazası: 2 yaralı

Seçil Erzan'ın yargılandığı davada ara karar

Seçil Erzan'ın, yüksek kar getirili özel fon vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla ilgili olarak mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca, Selçuk İnan'ın ifadesinin alınması için Gaziantep'e talimat yazılmasını ve bazı banka üst düzey çalışanlarının duruşmada hazır edilmesi için yazı yazılmasını kararlaştırdı. Duruşma 24 Mayıs tarihine ertelendi.