Tosyada Tır Makasladı, Sürücü Sağ Kurtuldu - Son Dakika
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Tosyada Tır Makasladı, Sürücü Sağ Kurtuldu

Tosyada Tır Makasladı, Sürücü Sağ Kurtuldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaygan zeminde makaslayan tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

15.11.2024 19:08
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Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda makaslayan tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Çevlik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan'dan İstanbul'a seyir halinde olan A.K. (42) idaresindeki 34 FGD 600 plakalı tır, yağış sebebiyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde makasladı. Sürüklenen tır yol kenarındaki 'v' kanala girerek durabilirken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sebebiyle D100 karayolunun İstanbul istikametinin tek şeridi trafiğe kapandı. Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde tırın kaldırılması ile trafik akışı normale döndü. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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