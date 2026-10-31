Toulouse'da protestolarda polis TOMA'yı devreye soktu, 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Toulouse'da protestolarda polis TOMA'yı devreye soktu, 9 kişi gözaltına alındı

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Toulouse\'da protestolarda polis TOMA\'yı devreye soktu, 9 kişi gözaltına alındı
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Fransa'da hayat pahalılığı ve eğitim politikalarına karşı protestoların üçüncü dalgasında İçişleri Bakanlığı toplam 320 bin gösterici tespit etti. Toulouse'da valilik yasağına rağmen göstericilere polis TOMA ile müdahale etti, yerel saatle 16.00 itibarıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da hayat pahalılığına ve eğitim politikalarına yönelik ülke genelinde düzenlenen protestolar sırasında Toulouse kentinde 9 kişi gözaltına alındı. Polis göstericilere TOMA'lar ile müdahale ederken, göstericiler bir çöp konteynerini ateşe verdi. Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki protestolara toplamda 320 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Fransa'da hayat pahalılığına ve eğitim politikalarına karşı düzenlenen ülke genelindeki protestoların üçüncü dalgası devam ederken, Fransa İçişleri Bakanlığı protestolara toplam 320 bin kişinin katıldığını açıkladı. Gösteri organizatörleri ise başkent Paris'te yürüyüşe yaklaşık 200 bin kişinin, ülke genelinde ise yaklaşık 500 bin kişinin katıldığını iddia etti.

Ülkenin güneyindeki Toulouse kentinde valiliğin yasak kararına rağmen sokaklara çıkan göstericiler ile polis arasında tansiyon yükseldi. Jean-Jaures Meydanı çevresinde başlayan protestolarda güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalesi, kalabalığın kent merkezinin farklı noktalarına yönelmesine neden oldu. Matabiau Garı çevresine kadar uzanan gerginlikte polis TOMA'ları devreye sokarken, Marengo bölgesinde bir çöp konteynerinin ateşe verilmesiyle olaylar devam etti. Yetkililerin açıklamalarına göre yerel saatle 16.00 itibarıyla gösterilerde 9 kişi gözaltına alınırken, gösteriler öncesindeki kontrollerde bir bıçak ve kurşun geçirmez yelek de ele geçirildi.

Rennes'te göstericiler alternatif güzergahta yürüdü

Fransa'nın batısındaki Rennes kentinde ise protestoların güzergahı, valilik ile organizatörler arasındaki görüşmelerin ardından şekillendi. Güvenlik gerekçesiyle ilk rotaya izin vermeyen valiliğin alternatif güzergahı kabul etmesi üzerine göstericiler, Mail François-Mitterrand bölgesinden Charles de Gaulle Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Polis, yürüyüş boyunca kent merkezinde güvenlik önlemlerini sürdürürken, izinsiz gösterilerin yasak olduğu bölgelerde de kontrollerini yoğunlaştırdı.

Marsilya'da göstericilerle polis arasında gerginlik

Marsilya'da ise protestocuların Reformes bölgesinde bir araya gelerek Parc Longchamp yönüne ilerlemesi, polis ile göstericileri karşı karşıya getirdi. Kent merkezinde tansiyonun yükselmesi üzerine güvenlik güçleri Vieux-Port ve La Plaine çevresindeki kontrollerini artırırken, valilik de izinsiz gösterilere yönelik yasakları uygulamayı sürdürdü. Önceki protestolarda yaşanan yağma ve tahribat olaylarının yeniden yaşanmasını önlemek amacıyla bazı mahallelerde refakatsiz çocukların 23.00-05.00 arasında dışarı çıkmasına yönelik kısıtlama da yürürlükte kaldı.

İçişleri Bakanlığı, saat 14.00 itibarıyla ülke genelinde 27 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Bakanlık daha önceki açıklamalarında, 24 Ekim'deki protestolarda ülke genelinde 410 bin gösterici tespit edildiğini bildirmiş, protesto organizatörleri ise bu sayıyı 800 bin olarak açıklamıştı. 17 Ekim'deki gösterilerde ise bakanlık sokaklarda 550 bin gösterici olduğunu bildirirken, organizatörler yine göstericilerin sayısının 800 bine ulaştığını öne sürmüştü.

Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı3. SayfaFransaGüncelPolisDünyaSon Dakika

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