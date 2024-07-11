Toz deterjan paketinde 13 silah yakalattı, 'Silahlara merakım var biriktiriyorum' dedi - Son Dakika
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Toz deterjan paketinde 13 silah yakalattı, 'Silahlara merakım var biriktiriyorum' dedi

Adana'da Seyhan polisi bir barakaya yaptığı operasyonda toz deterjan paketinin içerisinden 13 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden birisi, 'Silahlara merakım olduğu için biriktiriyorum' diyerek savunma yaptığı öne sürüldü. Gözaltına alınan şahısların suç kayıtları olduğu ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

11.07.2024 20:41
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Toz deterjan paketinde 13 silah yakalattı, "Silahlara merakım var biriktiriyorum" dedi

ADANA - Adana'da Seyhan polisi bir barakaya yaptığı operasyonda toz deterjan paketinin içerisinden 13 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden birisi," Silahlara merakım olduğu için biriktiriyorum" diyerek savunma yaptığı öne sürüldü.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi'nde arsadaki bir baraka da çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis, söz konusu barakaya operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Musab E. (27), Cengizhan E. ve İ.Y.'yi gözaltına aldı.

"Toz deterjan paketinden silahlar çıktı"

Barakada arama yapan polis ekipleri, toz deterjan paketinin içerisini açtığında 13 ruhsatsız silah ile şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

"Silahları biriktiriyorum"

Gözaltına alınan şüphelilerden Cengizhan E., ifadesinde silahların kendisinin olduğunu belirtirken, "Silahlar benim, merakım vardı. Bu nedenle biriktiriyorum" dediği öne sürüldü.

"Gözaltına alınan şahıslar suç makinesi çıktı"

Yakalanan şüphelilerden İ.Y.'nin "Yağma, tehdit, şantaj yapma" suçlarından 3 kaydı bulunurken Musab E.'in 24 Eylül 2022'de Emrah Yüceer'in bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya karıştığı ve tutuklandığı daha sonra kavgada bıçak kullanmadığını öne sürerek geçen sene denetimli serbestlikle tahliye edildiği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

Operasyon, Seyhan, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Toz deterjan paketinde 13 silah yakalattı, 'Silahlara merakım var biriktiriyorum' dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Toz deterjan paketinde 13 silah yakalattı, 'Silahlara merakım var biriktiriyorum' dedi - Son Dakika
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