Trabzon'da inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Trabzon'da inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü, 3 yaralı

Geniş Video İzle

Trabzon'da çöken inşaat iskelesinin altında kalan işçi Ali Dokuzparmak'ın cansız bedenine ulaşıldı.

12.12.2024 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da çöken inşaat iskelesinin altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesi Deliklitaş mahallesinde inşaat halindeki bir binanın iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı, çöken iskelenin altında kalan işçinin ise yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 15.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle Deliklitaş mahallesinde inşaat halindeki bir binanın iskelesi çöktü. Çöken iskelenin altında kalan 3 işçi yaralı olarak kurtarılırken, iskelenin altında kaldığı belirlenen işçinin bulunması için İtfaiye ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Kayıp işçinin telefonunu arayan ekipler telefonun çalması üzerine çalışmalarını o noktaya yoğunlaştırdı. Havanın kararması ile birlikte ekiplere aydınlatma desteği verilirken, iskelenin altındaki şahsın yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden işçinin isminin Ali Dokuzparmak, yaralı işçilerin isimlerinin ise Fuat Kazaz, Murat Marabaoğlu ve Ali Marabaoğlu olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ortahisar, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Trabzon, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:37 İstanbul’da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi
20:00 Esad düşerken ’Esad’la görüşülmeli’ demişti Özgür Özel kendini böyle savundu Esad düşerken 'Esad'la görüşülmeli' demişti! Özgür Özel kendini böyle savundu
19:19 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
19:08 Hatay’da Aile Cinayeti: Anne ve 3 Çocuk Ölü Bulundu Hatay'da Aile Cinayeti: Anne ve 3 Çocuk Ölü Bulundu
17:29 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’daki Emevi Camii’nde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde
08:09 ABD ve desteklediği teröristler Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor
07:50 Yasemin Özilhan bambaşka biri oldu Yasemin Özilhan bambaşka biri oldu
07:36 Muhalifler Hafız Esad’ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı Muhalifler Hafız Esad'ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı
07:24 Yarışmacının akılalmaz tepkisi sonrası Zuhal Topal küplere bindi Yarışmacının akılalmaz tepkisi sonrası Zuhal Topal küplere bindi
07:09 Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu
06:50 Esad’ın kaçışı sonrası Türkiye’ye uygulanan ambargo ortaya çıktı Esad'ın kaçışı sonrası Türkiye'ye uygulanan ambargo ortaya çıktı
02:09 35 yıllık komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı 35 yıllık komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 20:54:15. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.