Trabzon'da İnşaat İskelesi Çöktü - Son Dakika
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Trabzon'da İnşaat İskelesi Çöktü

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Trabzon'da iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi kayboldu, 3 işçi yaralandı. Arama çalışmaları sürüyor.

12.12.2024 17:20
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Trabzon'da bir inşaatın iskelesi çöktü: 1 kayıp, 3 yaralı

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesi Deliklitaş Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın iskelesinin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı, çöken iskelenin altında kaldığı iddia edilen bir işçiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 15.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle Deliklitaş Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın iskelesi çöktü. Çöken iskelenin altında kalan 3 işçi yaralı olarak kurtarılırken, iskelenin altında bir işçinin kalmış olabileceği iddiası ile İtfaiye ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Yaralı işçiler ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da İnşaat İskelesi Çöktü - Son Dakika

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