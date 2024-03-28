Trabzon'da İşçi Göçüğü: Hayatını Kaybeden İşçiler Son Yolculuğuna Uğurlanacak - Son Dakika
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Trabzon'da İşçi Göçüğü: Hayatını Kaybeden İşçiler Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Trabzon\'da İşçi Göçüğü: Hayatını Kaybeden İşçiler Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Trabzon'un Hayrat ilçesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçi, son yolculuklarına uğurlanacak. İşçilerin cansız bedenleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

28.03.2024 10:43  Güncelleme: 10:51
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Trabzon'un Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde dün içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçiler son yolculuğuna uğurlanacak.

Hayrat ilçesinin Balaban Mahallesi'nde İller Bankası'nın yaptığı Trabzon Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TİSKİ) içme suyu ana isale hattında arıza meydana gelince yeniden hat döşeme çalışması başlatıldı. Boru hattı döşeme çalışması sırasında kaynak yapan taşeron firma çalışanı işçilerin üzerine yamaçtan toprak geldi. Toprak altında kalan 3 işçinin kurtarılması için iş makineleri kurtarma çalışması başlatırken, bölgeye jandarma, AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaların ardından Mehmet Sultan Allahverdi, İbrahim Keskin ve Dinçer Uzunosmanoğlu isimli 3 işçinin cansız bedenleri toprak altından çıkartıldı. İşçilerin cansız bedenleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, otopsi işlemleri tamamlanan 3 işçiden 2'si bugün son yolculuklarına uğurlanacak. Hayatını kaybeden işçilerden İbrahim Keskin Trabzon'un Arsin ilçesindeki Yeniköy mahallesinde, Mehmet Sultan Allahverdi ise Rize'nin İyidere ilçesinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Dinçer Uzunosmanoğlu ise yarın kılınacak cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanacak.

Öte yandan, Trabzon'un Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde meydana gelen ve 3 işçinin hayatını kaybettiği göçük ile ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da İşçi Göçüğü: Hayatını Kaybeden İşçiler Son Yolculuğuna Uğurlanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da İşçi Göçüğü: Hayatını Kaybeden İşçiler Son Yolculuğuna Uğurlanacak - Son Dakika
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