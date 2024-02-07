Trabzon\'da midibüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde geçtiğimiz yıl 6 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı midibüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı.
Akçaabat ilçesi Dörtyol Mahallesi'nde 4 Mayıs 2023 tarihinde Adem B. (37) yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait 61 K 737 plakalı yolcu midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki evin duvarına çarparak devrilmişti. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi yaralanmıştı. Kaza sonra başlatılan adli ve idari soruşturmada 'taksirli ölüme ve yararlanmaya neden olmak' suçundan tutuklanan sürücü Adem B. cezaevinden tahliye edilirken, yaşanan o dehşet anlarının midibüs içerisindeki kameralara yansıdığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde hızlanan midibüsün sürücü aracı durdurmak için manevra yaptığı esnada devrildiği ve yolcuların savrulduğu anlar yer aldı.
Bilirkişi raporu tamamlandı
Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Daire tarafından hazırlanarak tamamlanan bilirkişi raporunda ise ihmaller olduğu belirtildi. Sürücü Adem B.'nin arıza talepleri nedeniyle çok sayıda araç değiştirdiği ve kazanın gerçekleştiği midibüsü ilk kez o gün teslim aldığı ortaya çıktı. Sürücünün kazanın gerçekleştiği midibüsteki fren sertleşmesini yetkililere bildirdiğinin de ifade edildiği raporda, midibüsün daha önce de tekrar eden fren arızasının giderilmediği tespit edildi. Raporda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan TULAŞ şirketinin 'asli', sürücünün ise 'tali' kusurlu olduğu belirtildi. - TRABZON
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