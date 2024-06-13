3.Sayfa

Trafiğin tıkandığını gördü, geri viteste tehlike saçarak ilerledi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafiğin tıkandığını gören bir sürücü, geri viteste 1 kilometre ilerledi. Tehlikeli anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halindeyken duraksayarak geri vitese taktı. Geri vites ile yaklaşık 1 kilometre ilerleyen sürücüyü gören diğer vatandaşlar korna ile ikaz etse de fayda etmedi. Tehlikeli anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.