Trafik Denetiminde 310 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Trafik Denetiminde 310 Bin Lira Ceza

Trafik Denetiminde 310 Bin Lira Ceza
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İstanbul'da tehlikeli sürüş yapan motosiklet sürücüsüne 310 bin lira ceza kesildi, motosiklet men edildi.

İstanbul Başakşehir'de sivil polis ekiplerinin denetimi sırasında trafikte tehlikeli hareketler yapan ve motosikletinin plakasını katlanır vaziyette kullandığı tespit edilen sürücü durduruldu. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetine daha önce el konulduğu ve el koyma süresinin devam ettiği belirlendi. Sürücüye toplam 310 bin lira idari para cezası uygulanırken, motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler, Başak Mahallesi Yeşilvadi Caddesi üzerinde trafik güvenliğine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında seyir halindeki bir motosikletin araçların arasında slalom yaparak hatalı şerit değiştirdiği ve plakasının katlanır vaziyette olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından takip edilen motosiklet, kovalamaca sonucunda durduruldu. Sürücü ve motosiklet üzerinde gerçekleştirilen kontrollerde sürücünün ehliyetine daha önce el konulduğu ve el koyma süresinin halen devam ettiği belirlendi.

310 bin lira ceza, motosiklete 60 gün men

Durumun trafik ekiplerine bildirilmesinin ardından sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-G, 23/3-C ve 36/3-A maddeleri kapsamında toplam 310 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Kaynak: İHA

Başakşehir, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Trafik, Polis, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik Denetiminde 310 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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